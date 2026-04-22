Prontobus il servizio di prenotazione con l' App esteseo alla prte nord di Modena
A Modena, il servizio di prenotazione Prontobus ha esteso l’utilizzo dell’App anche alla parte nord della città. Attualmente, circa l’80% delle prenotazioni per spostamenti nel quadrante Sud vengono effettuate attraverso l’app. Questa modalità rappresenta la maggior parte delle richieste di viaggio, evidenziando una preferenza degli utenti per la prenotazione digitale. L’uso dell’app si è diffuso rapidamente negli ultimi mesi, sostituendo in parte le prenotazioni telefoniche o in filiale.
Fino all’80% delle prenotazioni per viaggi all’interno del quadrante Sud del Prontobus di Modena avviene oggi tramite App. Promossa a pieni voti dai cittadini modenesi questa modalità di accesso smart, ideata da aMo e attivata lo scorso giugno nell’ambito del progetto Europeo di Interreg Central.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Novità da AXA Italia: arriva il servizio di prenotazione online di visite ed esamiSi amplia il menù di servizi digitali pensati da Axa Italia per accompagnare le persone nelle cure.
Navette da Ravenna all'aeroporto di Bologna: per l'estate il Comune pensa a un servizio su prenotazioneIn vista dell'avvio della stagione estiva, il Comune di Ravenna è al lavoro per favorire migliori collegamenti tra la città e l’aeroporto di Bologna.