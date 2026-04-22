Domani si gioca la semifinale di Coppa di Germania tra Stoccarda e Friburgo. La partita si terrà allo stadio di riferimento e sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati. Lo Stoccarda, campione in carica, affronterà il Friburgo, squadra che partecipa anche a una competizione europea. Le formazioni probabili e il pronostico sono stati anticipati dagli addetti ai lavori.

Stoccarda-Friburgo è la semifinale di Coppa di Germania: dove vederla, probabili formazioni e pronostico I campioni in carica, sì lo Stoccarda è il detentore del titolo, cercano un’altra finale contro un Friburgo in corsa anche per una coppa europea. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il percorso per i padroni di casa – è una gara secca – è stato semplice, visto che hanno affrontato solamente formazioni di altre divisioni con un solo vero impegno importante contro il Mainz. Per il resto tutto molto agevole. Non sarà semplice contro i bianconeri, che hanno trovato in queste ultime settimane la marcia giusta con quattro vittorie di fila in tutte le manifestazioni e un’autostima incredibile che permette anche di fare sogni di gloria.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Stoccarda-Friburgo: i campioni non abdicano

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