Pronostico Kiel-Stoccarda | l’ombra degli ammazza-grandi e il segreto dei campioni

Questa sera alle 20:45 si gioca Kiel-Stoccarda, una delle sfide dei quarti di finale di Coppa di Germania. Il match si presenta acceso, con le due squadre che vogliono avanzare e mettere pressione sui grandi. La partita sarà trasmessa in diretta tv, e le formazioni sono ancora in bilico tra le scelte dei tecnici. I tifosi sono già in fermento, aspettando di scoprire se le due squadre riusciranno a sorprendere e a sfatare i pronostici.

Kiel-Stoccarda è una partita valida per i quarti di finale di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Kiel è una delle sole due squadre non partecipanti alla Bundesliga 2025-26 ad essere approdata ai quarti di finale di DFB Pokal. Il club anseatico, retrocesso dalla massima serie lo scorso anno, ha già superato indenne tre turni di Coppa di Germania, prendendosi lo scalpo di due compagini che militano nel massimo campionato come Wolfsburg e Amburgo, battute entrambe in trasferta. Una doppia impresa che deve mettere in guardia lo Stoccarda, detentore del trofeo e prossimo avversario degli uomini di Marcel Rapp.

