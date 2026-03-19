Civitanova e Perugia in semifinale scudetto i Campioni d’Italia abdicano | Trento eliminata ai playoff di volley

Civitanova e Perugia hanno raggiunto le semifinali dello scudetto maschile di volley, mentre Trento è stata eliminata ai quarti di finale dei playoff. La stagione dei Campioni d’Italia si ferma prima delle semifinali, lasciando spazio alle squadre che avanzeranno nel torneo. La competizione prosegue con le altre contendenti che si preparano alle sfide decisive.

Trento ha abdicato. I Campioni d’Italia di volley maschile si sono fermati ai quarti di finale dei playoff scudetto, eliminati in tre partite da Civitanova: la terza forza della regular season ha ceduto contro la sesta classificata della Superlega, a causa dei tanti infortuni che hanno attanagliato la compagine dolomitica. I problemi fisici di Alessandro Michieletto e Daniele Lavia hanno inevitabilmente condizionato il rendimento della Itas, battuta da Civitanova per 3-1 (25-22; 25-27; 25-17; 26-24) nella gara-3: la Lube ha espugnato l’ilT quotidiano Arena per la seconda volta nella serie e si è così meritata la qualificazione alla semifinale scudetto contro la vincente del confronto tra Verona e Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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