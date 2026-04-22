Giovedì alle 21:30 si affrontano Real Oviedo e Villarreal in una partita di Liga spagnola. Il Real Oviedo ha vinto tre delle ultime quattro sfide, dimostrando una buona condizione di forma. Il Villarreal si presenta con una serie di risultati meno convincenti, ma resta una squadra di livello superiore. Entrambe le squadre cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica.

Real Oviedo-Villarreal, il pronostico del match di Liga spagnola in programma giovedì alle ore 21:30 Con tre vittorie nelle ultime quattro partite, il Real Oviedo ha fatto capire di essere una squadra viva. Ma la salvezza rimane comunque un miraggio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’ultimo posto in classifica e sette punti di svantaggio rispetto alla squadra che rimarrebbe nella Liga sono un margine troppo ampio. Insomma, la situazione ci pare delineata e possibilità che questa squadra possa riuscire a prendersi una permanenza non ce ne stanno. E in tutto questo arriva anche il Villarreal: la truppa di Marcelino, terza in classifica, ormai ha quasi blindato il posto nella prossima Champions League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Oviedo-Villarreal: il rilancio non serve a nulla

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