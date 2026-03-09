Lunedì si gioca la partita tra Espanyol e Real Oviedo, valida per la ventisettesima giornata della Liga. La gara si svolge in uno stadio ancora da definire e coinvolge due squadre in cerca di punti per migliorare la loro posizione in classifica. Entrambe le formazioni scenderanno in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato utile in vista delle prossime partite.

Espanyol-Real Oviedo è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Le possibilità che il Real Oviedo si possa salvare – sono nove i punti di distacco rispetto alla prima che è fuori dalla zona retrocessione – sono ovviamente ridotte al lumicino. Diciamo che ormai nemmeno gli ospiti ci credono più. E sì, in questa partita, non solo le qualità tecniche faranno sicuramente la differenza, ma anche le motivazioni ci metteranno del loro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un cammino importante quello dell’Espanyol fino al momento. Un cammino che ha portato i padroni di casa a giocarsi una qualificazione per le prossime coppe europee. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Espanyol-Real Oviedo: l’Europa rimane alla portata

Real Oviedo-Real Betis probabili formazioni, ultime news e pronosticoSabato 10 gennaio 2026 (ore 13:00) allo Estadio Nuevo Carlos Tartiere si gioca Real Oviedo-Real Betis, sfida che mette di fronte due squadre con...

Pronostico Real Sociedad-Real Oviedo: riprende subito la marciaReal Sociedad-Oviedo è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Tutto pronto in...

Tutti gli aggiornamenti su Pronostico Espanyol Real Oviedo....

Temi più discussi: Europa contro salvezza: il pronostico di Espanyol-Real Oviedo; Pronostico Espanyol-Real Oviedo: analisi e probabili formazioni 09/03/2026 LaLiga; Espanyol vs Real Oviedo Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 09-03-2026; Pronostico Espanyol - Real Oviedo con quote del match di liga del 09-03-26.

Pronostico Espanyol-Real Oviedo: l’Europa rimane alla portataEspanyol-Real Oviedo è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Europa contro salvezza: il pronostico di Espanyol-Real OviedoSembra incredibile eppure, ne LaLiga, l’Oviedo è ultimo in classifica mentre l’Espanyol occupa una delle posizioni a ridosso di quelle che valgono l’Europa ma, se si guardano le ultime nove giornate d ... corrieredellosport.it

Pronto per un pomeriggio di grande calcio spagnolo Quali squadre vedrai trionfare Condividi le tue previsioni con noi! Invia i tuoi pronostici adesso su Fantaschedina! #Calcio #Pronostico #Pronostici #Fantaschedina #LaLiga x.com