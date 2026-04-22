Il 23 aprile 2026, sulla terra battuta del torneo di Madrid, Pablo Carreño e Marton Fucsovics si sfideranno nel primo match della giornata, previsto alle 11:00 sul campo “Manolo Santana”. Entrambi i tennisti si preparano a scendere in campo per questa partita che apre il programma diurna del torneo. Le quote e le previsioni di scommessa sono state già pubblicate, ma il risultato resta da scoprire.

Pablo Carreño e Marton Fucsovics avranno l’onore di aprire il programma sul “Manolo Santana” alle ore 11:00. Del resto lo spagnolo, che è entrato in tabellone graze a una wild card, è pur sempre un vincitore di Masters 1000 (anche se alla Caja Magica ha fatto malissimo) ed è stato nei primi 10 del Ranking. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Pablo Carreño – Marton Fucsovics, Madrid 23-04-2026

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