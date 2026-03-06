Alle 21:30 circa, Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics scenderanno in campo sul campo numero 3 di Indian Wells per il loro match. La partita rappresenta il primo confronto tra i due tennisti, e le quote sono state stabilize in vista di questa sfida. L'incontro è previsto per la sera del 6 marzo 2026.

Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics inizieranno la loro sfida sul campo numero 3 intorno alle ore 21:30-22:00. Nei quarti di finale degli Australian Open, il tennista italiano era in vantaggio di due set sul dieci volte campione Novak Djokovic quando un infortunio all’adduttore della gamba destra lo ha colpito e costretto al ritiro. Si ripresenta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Marton Fucsovics, Indian Wells 06-03-2026

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Miomir Kecmanovic, Indian Wells 06-03-2026Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic aprono il programma sul campo numero 6, dunque intorno alle ore 20:00 italiane.

Pronostico e quote Ben Shelton – Reilly Opelka, Indian Wells 06-03-2026Gli addetti alla manutenzione dei campi saranno stati allertati in occasione di questa sfida tra Ben Shelton e Reilly Opelka perché con i loro colpi,...

Tutto quello che riguarda Lorenzo Musetti.

Temi più discussi: Pronostici tennis: consigli e scommesse per scommettere sul tennis; Anteprima Indian Wells 2026 primo Master 1000 dell'anno; Berrettini Mannarino, Indian Wells, 1° turno: il pronostico e dove vederla 04/03; Pronostico Musetti-Fucsovics 6 Marzo: Secondo Turno ATP Indian Wells 2026.

Lorenzo Musetti: Ho buonissime sensazioni, mi sento anche un po’ rigeneratoLorenzo Musetti riprende il proprio cammino da Indian Wells nel massimo circuito internazionale del tennis. Si era lasciato il toscano in quell'amarissimo ... oasport.it

Lorenzo Musetti ammette: Posso giocare meglio sul cemento, devo essere più aggressivoLorenzo Musetti è ormai pronto a tornare in campo dopo cinque settimane di stop e sfiderà domani l'ungherese Marton Fucsovics al debutto nel Masters 1000 ... oasport.it

Lorenzo Musetti alla vigilia del ritorno in campo a Indian Wells: "Ho tanta voglia di ritrovare il gran tennis che stavo giocando in Australia" - facebook.com facebook

TESTIMONI DELLA STORIA È ufficiale: da questa settimana, per la prima volta in assoluto, ci sono tre tennisti azzurri nella Top 15 del ranking ATP! Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli (15): sono loro i protagonisti! E con questo trio l’It x.com