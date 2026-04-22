Mercoledì alle 21:30 si disputa la partita tra Barcellona e Celta Vigo, valida per la trentatreesima giornata della Liga. La sfida si gioca allo stadio della squadra di casa. Si conoscono le probabili formazioni e gli eventuali pronostici, con indicazioni su come seguire l’incontro in diretta tv e streaming. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Barcellona-Celta Vigo è una partita valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Barcellona si rituffa nel campionato dopo la mazzata dell’eliminazione dalla Champions League per mezzo dell’Atletico Madrid, che già aveva estromesso i blaugrana dalla Coppa del Re. Nel fine settimana, approfittando del fatto che la Liga si è fermata per dare spazio alla finale della coppa nazionale, Hansi Flick e i suoi uomini hanno avuto tempo e modo per riflettere sugli errori commessi nel doppio confronto con i Colchoneros che ha spezzato il sogno del club catalano di tornare sul trono d’Europa e mettere fine ad un digiuno che va avanti ormai da 11 anni a livello continentale.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Celta Vigo: vittoria e gol per sfogare la rabbia

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