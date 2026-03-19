Pronostico Lione-Celta Vigo | Fonseca deve ritrovare il gol perduto

Giovedì alle 18:45 si gioca la partita tra Lione e Celta Vigo, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La sfida si svolge allo stadio della squadra francese e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate e il pronostico si basa sulle ultime prestazioni delle due squadre.

Lione-Celta Vigo è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Un gol di Endrick, il gioiellino brasiliano di proprietà del Real Madrid arrivato in Francia nel mercato di gennaio, ha permesso al Lione di evitare la sconfitta nel primo round dell’ottavo di finale con il Celta Vigo. In Galizia, una settimana fa, è finita 1-1, risultato che rimanda tutto alla sfida del Groupama Stadium: in vantaggio dopo 25? con Javi Rueda, i padroni di casa sono rimasti in 10 uomini ad inizio ripresa per via dell’espulsione di Borja Iglesias (doppio giallo per il centravanti) ed hanno resistito fino a tre minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lione-Celta Vigo: Fonseca deve ritrovare il gol perduto Articoli correlati Pronostico Celta Vigo-Lione: la Francia “porta bene” ai galizianiCelta Vigo-Lione è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili... Celta Vigo-Lione (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I galiziani ricevono la squadra di FonsecaIl Celta Vigo e le notti europee: un feeling che a Balaidos nessuno vorrebbe spezzare ma che sarà molto difficile prolungare oltre gli ottavi di... Aggiornamenti e notizie su Pronostico Lione Celta Vigo Fonseca... Temi più discussi: Pronostico Lione-Celta Vigo: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Europa League; Tabellino partita Olympique Lione vs Celta Vigo; Lione-Celta Vigo (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Francesi favoriti tr...; Pronostico Celta Vigo-Lione: la Francia porta bene ai galiziani. Pronostico Lione-Celta Vigo: Fonseca deve ritrovare il gol perdutoLione-Celta Vigo è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Un gol di Endrick, il ... ilveggente.it Pronostico Lione vs Celta Vigo – 19 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa League tra Lione e Celta Vigo si giocherà il 19 Marzo 2026 alle 18:45 al Parc Olympique Lyonnais. Un appuntamento europeo che promette ... news-sports.it Lione-Celta Vigo (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Francesi favoriti tra le mura amiche ift.tt/WNDm1qe #scommesse #pronostici x.com Buon pomeriggio ragazzi io ho fatto queste per oggi a voi la scelta Che Ve ne pare - facebook.com facebook