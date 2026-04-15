Pronostico Celta Vigo-Friburgo | la rimonta è impossibile

Il match tra Celta Vigo e Friburgo si disputa nei quarti di finale di Europa League. La partita si gioca in Spagna e si può seguire su canali dedicati o piattaforme di streaming, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. La squadra spagnola ha bisogno di una vittoria per passare il turno, mentre quella tedesca può qualificarsi anche con un pareggio. Le formazioni scelte e gli orari sono stati annunciati ufficialmente poco prima dell'inizio della partita.

Celta Vigo-Friburgo è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Il tre a zero tedesco della scorsa settimana ha avuto delle ripercussioni importanti sul Celta Vigo anche in campionato, visto che gli spagnoli hanno perso contro il fanalino di coda Oviedo e adesso sono anche a rischio europeo per la prossima stagione. Una settimana davvero terribile che si potrebbe chiudere con una eliminazione segnata dalla sfida d’andata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è solo un dato che potrebbe fare sperare il Celta nel miracolo, perché se riuscisse a ribaltare tre gol di questo si tratterebbe: le ultime undici trasferte di squadre tedesche in Spagna sono state quasi tutte disastrose, con dieci sconfitte.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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