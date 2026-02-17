Basket serie B | l’OraSì a Nocera nel turno infrasettimanale
L’OraSì Basket Ravenna affronta Nocera domani alle 20:30 nel turno infrasettimanale di Serie B, dopo aver vinto le ultime tre partite. La squadra di coach Mazzon si prepara a sfidare la Power Basket Nocera, che cerca di migliorare la classifica, in un match che promette battaglia. La partita si svolge al Palateatro di Nocera Inferiore, dove i padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione in campionato.
Una gara delicata, che arriva a pochi giorni dalla sfida di Chiusi e che mette di fronte i giallorossi a una squadra in fiducia Turno infrasettimanale per l’OraSì Basket Ravenna, attesa domani alle 20:30 sul campo della Power Basket Nocera per la 27ª giornata di Serie B. Una gara delicata, che arriva a pochi giorni dalla sfida di Chiusi e che mette di fronte i giallorossi a una squadra in fiducia. Alla vigilia del match, coach Andrea Auletta analizza la prestazione di domenica e le chiavi della prossima sfida: “Domenica è stata una partita a doppia faccia: nel primo tempo siamo stati troppo leggeri sulle palle sporche e a rimbalzo, permettendo a Chiusi di trovare tanti secondi tiri e creare un vantaggio importante nel punteggio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
