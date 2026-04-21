Pronostici di oggi 22 aprile | semifinali di Coppa in Italia Francia Germania e Portogallo

Oggi 22 aprile si giocano le semifinali di coppa in diversi paesi europei, tra Italia, Francia, Germania e Portogallo. Le partite sono molto attese e coinvolgono squadre di primo piano, con incontri che potrebbero decidere chi accederà alla finale. Le competizioni si svolgono in diversi stadi e orari, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio in tutta Europa.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 aprile. In tutta Europa si sgomita per qualificarsi alle finali delle coppe nazionali, con Atalanta e Lazio ad esempio in campo nella seconda semifinale di Coppa Italia, ma lo stesso vale per Bayern Monaco e Leverkusen, Porto e Sporting Lisbona e via dicendo. In Premier League. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 22 aprile: semifinali di Coppa in Italia, Francia, Germania e Portogallo Notizie correlate Porto-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo, 22-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Semifinale di ritorno al Do DragaoLa splendida stagione dello Sporting Lisbona ha vissuto dei giorni molto difficili ultimamente: mercoledì notte è arrivata l’uscita dalla Champions... Strasburgo-Nizza (Coppa di Francia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSeconda semifinale di coppa di Francia che vede lo Strasburgo di O’Neill affrontare in casa il Nizza di Puel. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: FantaCandidati 2026; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 16/1526 di sabato 18 aprile 2026; Burnley vs Manchester City Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 22-04-2026; Atalanta vs Lazio Pronostico: Analisi e Anteprima Partita | Coppa Italia 22-04-2026. I pronostici di Caressa e Zazzaroni: Come finiranno Napoli-Lazio, Juventus-Bologna e Verona-MilanDopo le vittorie di Sassuolo e Inter rispettivamente contro Como e Cagliari negli anticipi del venerdì, si ritorna in campo oggi con gli altri match del trentatreesimo turno di campionato che ha in pr ... msn.com Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite della 7^ giornata (oggi 22 gennaio 2026)Pronostici Europa League: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano per la settima giornata del super girone unico. PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLE ITALIANE! Con i pronostici ... ilsussidiario.net Chi vincerà il Mondiale 2026 E chi perderà la finale E chi sarà il capocannoniere Tutti i pronostici di Ciro Ferrara Ciro Ferrara facebook