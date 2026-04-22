Nel film di fantascienza in cui ha lavorato accanto a Ryan Gosling, l’attore che interpreta Rocky ha avuto una performance che potrebbe portarlo a ricevere una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista. La sua interpretazione è stata nota per aver aggiunto un elemento di profondità e umanità al personaggio, contribuendo a una narrazione più intensa e coinvolgente. La produzione e la critica si sono concentrate sulla sua presenza sullo schermo, che ha suscitato discussioni nel settore cinematografico.

Proprio così, quello che è stato il co-protagonista di Ryan Gosling nel film fantascientifico potrà concorrere alla prossima edizione dei premi e addirittura anche vincere Ricordate Rocky, l'alieno a forma di roccia che condivide lo schermo con Ryan Gosling in L'ultima missione: Project Hail Mary? Ebbene, potrà concorrere ai prossimi Premi Oscar. Spieghiamo meglio: James Ortiz, attore teatrale e maestro burattinaio, è stato protagonista di una delle creazioni cinematografiche più chiacchierate dell'anno: Rocky, appunto. Dato vita grazie a un intricato sistema di marionette e alla sua interpretazione vocale al fianco di Gosling, il personaggio è diventato uno degli elementi più apprezzati del film, e lo studio sta già pianificando come posizionare l'opera nella corsa ai premi autunnali.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Project Hail Mary, perché Rocky può vincere un Oscar come attore non protagonista

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