Lo scrittore Andy Weir e i registi del film, Phil Lord e Chris Miller, hanno presentato con un video il nuovo progetto che espanderà l'universo portato sul grande schermo. Il successo del film L'ultima missione - Project Hail Mary potrebbe proseguire con un nuovo videogioco che regalerà ai fan un'esperienza immersiva, espandendo inoltre l'universo creato dallo scrittore Andy Weir. L'annuncio è stato compiuto online con una serie di video e immagini che anticipano qualche dettaglio del progetto, con al centro il simpatico Rocky. Il ritorno di Project Hail Mary L'Ultima Missione: Project Hail Mary (di cui potete leggere la nostra recensione), con star Ryan Gosling nel ruolo dell'insegnante e scienziato Ryland Grace, ha incassato circa 430 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando un campione di incassi a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Project Hail Mary: Rocky sarà protagonista di un'esperienza immersiva, ecco le prime immagini

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Ryan Gosling, il cardigan con le volpi di Project Hail Mary diventa virale e detta tendenzaIl cardigan indossato da Ryan Gosling in Project Hail Mary conquista i social e diventa oggetto di culto.

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L'ultima missione: Project Hail Mary, l'autore racconta com’è stato realizzato Rocky al cinemaL'autore del romanzo da cui è tratto il film L'ultima missione: Project Hail Mary ha raccontato come ha preso vita Rocky sul grande schermo. comingsoon.it

Completano il podio The Drama - Un Segreto è per Sempre e L'Ultima Missione - Project Hail Mary. #BoxOffice - facebook.com facebook

Da "L'ultima missione: Project Hail Mary" a "The Drama", passando per "Super Mario Galaxy: Il film", tante proposte interessanti in proiezione nelle sale cinematografiche. Sergio Perugini #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com