Il film “Project Hail Mary” ha raggiunto il primo posto tra i titoli più visti al cinema nel mondo, stabilendo un record di incassi per un’opera senza legami a franchise già esistenti. La pellicola, diretta e interpretata da un attore noto, ha attirato un vasto pubblico, dimostrando una forte risposta commerciale e critica. La produzione ha coinvolto diverse case di distribuzione internazionali, contribuendo al suo successo globale.

Project Hail Mary è campione di incassi al botteghino mondiale. Si tratta di un record assoluto per un film che non faccia parte di un franchise. La pellicola dalla grande bellezza tecnica e visiva, ha conquistato tutti. Ma diciamocelo, poca roba sarebbe senza la presenza di un personaggio senz’altro significativo: l’adorabile alieno con cui Ryan Gosling ha interagito per tre quarti del film, Rocky. Un alieno fatto apparentemente di roccia, senza lineamenti visivi e che si muove per lo più imitando i gesti del suo amico umano, l’unico che abbia mai avuto. Ma è ancor più curioso scoprire come i creatori del film abbiano dato vita all’alieno sul set. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Project Hail Mary’: come si è dato vita a Rocky?

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