Perchè all' improvviso tutti vogliono la T-shirt indossata da Ryan Gosling in L' ultima missione | Project Hail Mary?

Recentemente, una semplice T-shirt indossata dall’attore protagonista in un film ha attirato l’attenzione del pubblico. Si tratta di un capo che rappresenta un club automobilistico e che, nel film, viene mostrato spesso. La sua presenza ha scatenato un’ondata di interesse tra gli appassionati, spingendo molti a cercare di ottenere un capo simile. La scena e il dettaglio sono diventati protagonisti di numerose conversazioni online e tra collezionisti.

A indossarla, ovviamente, è Ryan Gosling, che qui interpreta un insegnante di scienze spedito tra le stelle un po’ controvoglia. Il risultato? Zero estetica da astronauta eroico e moltissima normalità: magliette ironiche, un po’ nerd, quelle che potresti tranquillamente rubare dall’armadio di un prof particolarmente simpatico. Nel film ne compaiono di diverse, tutte giocate su battute scientifiche, come per esempio «indosso questa maglietta periodicamente» con tanto di tavola periodica, oppure «Ah! Elemento di sorpresa», decisamente più da sorriso laterale che da risata vera, ma a conquistare davvero il web, negli ultimi giorni, pare star essendo quella che non fa la spiritosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Perchè all'improvviso tutti vogliono la T-shirt indossata da Ryan Gosling in L'ultima missione: Project Hail Mary? L'Ultima Missione: Project Hail Mary, l'avventura spaziale con Ryan Gosling al cinema da oggiRyan Gosling si impegna a salvare il mondo insieme a un tenero amico nell'avventura galattica di Phil Lord e Christopher Miller, al cinema da oggi,... Ryan Gosling nel nuovo film ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’Il final trailer de L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man – Un nuovo universo) con... Argomenti più discussi: Ryan Gosling lascia il nuovo film dei Daniels: cosa succede ora al progetto Universal; L’improvviso cambio di rotta di Ryan Gosling diventa ufficiale. L’improvviso cambio di rotta di Ryan Gosling diventa ufficialeRegistriamo in questi giorni l'improvviso cambio di rotta di Ryan Gosling diventa ufficiale per tutti i suoi fan ... cinetivu.com Ryan Gosling si unisce ai registi dietro Everything Everywhere All at Once per un film segretoNel 2022, i registi Dan Kwan e Daniel Scheinert ci hanno stupiti tutti con la commedia d'azione Everything Everywhere All at Once. Da allora sono rimasti in silenzio riguardo al loro prossimo progetto ... gamereactor.it La pellicola di fantascienza con Ryan Gosling ora al cinema è l'ultima di una lista di storie che racconto l'affetto, la tolleranza e la fiducia tra specie provenienti da pianeti diversi x.com Ryan Gosling non ha certo bisogno di aiuti per brillare sullo schermo, ma un capo che indossa nel suo nuovo film “Project Hail Mary” ha incendiato il web: per molti è il maglione più iconico visto al cinema dai tempi del “sex cardigan” di Elphaba. - facebook.com facebook