Proiezione gratuita di Parenti Serpenti di Monicelli nel rinnovato cinema teatro Mazzini di Lanciano

La magia della settima arte torna a risplendere nel centro di Lanciano. Nel cinema-teatro Mazzini, riconsegnato alla città la scorsa estate dopo importanti lavori di riqualificazione e ammodernamento, giovedì 23 aprile, alle 21, verrà proiettato il film cult “Parenti serpenti” di Mario Monicelli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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