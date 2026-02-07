Parenti serpenti ma per solidarietà Una serata a teatro per la Melani
I dissapori di una famiglia portati in teatro per finalità benefiche. Martedì 17 febbraio, alle 21, al teatro Moderno di Agliana va in scena "L’ultima notte dell’anno", progetto, scene e regia di Enrico Melosi, sul palco l’associazione culturale Zona teatro libero. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’associazione Gianluca Melani di Agliana, impegnata nella promozione dell’inclusione e del rispetto per ogni diversità, attraverso progetti educativi, culturali e sociali finalizzati ad abbattere le barriere, visibili e invisibili. L’iniziativa è del Lions club Quarrata, Agliana, pianura pistoiese, sempre sensibile alle varie necessità del territorio, in collaborazione con il Comune di Agliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
