Una serata a teatro unisce una famiglia divisa dai dissapori. Martedì 17 febbraio, alle 21, al teatro Moderno di Agliana, l’associazione culturale Zona teatro libero presenta

I dissapori di una famiglia portati in teatro per finalità benefiche. Martedì 17 febbraio, alle 21, al teatro Moderno di Agliana va in scena "L’ultima notte dell’anno", progetto, scene e regia di Enrico Melosi, sul palco l’associazione culturale Zona teatro libero. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’associazione Gianluca Melani di Agliana, impegnata nella promozione dell’inclusione e del rispetto per ogni diversità, attraverso progetti educativi, culturali e sociali finalizzati ad abbattere le barriere, visibili e invisibili. L’iniziativa è del Lions club Quarrata, Agliana, pianura pistoiese, sempre sensibile alle varie necessità del territorio, in collaborazione con il Comune di Agliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parenti serpenti, ma per solidarietà. Una serata a teatro per la Melani

Approfondimenti su Melani Famiglia

Al Franco Parenti prende vita una serata indimenticabile con la prima di Lezione d’amore, interpretata da Milena Vukotic.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Parenti Serpenti: la lite per il cenone di Natale

Ultime notizie su Melani Famiglia

Argomenti discussi: Parenti serpenti, ma per solidarietà. Una serata a teatro per la Melani; Rassegna Estravagario: Parenti Serpenti al Teatro Santissima Trinità di Verona; Roma- Teatro Anfitrione-Parenti serpenti-Commedia, ispirata al celebre film del 1992 di Mario Monicelli; Bulbarelli rimosso per lesa maestà dalla cronaca della cerimonia inaugurale di MilanoCortina.

Ma quali parenti serpenti, il pitone reale può essere un vero amicoDomani dalle 10 alle 19 all’E-Work Arena di Busto Arsizio è in programma il Milano Reptiles Meeting, la mostra-mercato internazionale dedicata a rettili, anfibi, insetti, terrari e accessori. Per ... ilgiorno.it

Parenti serpenti. La nipote acquisita gli prosciuga il conto: Ora restituisca tuttoQuando si è presentato allo sportello postale per prelevare qualche soldo, il 14 settembre di due anni fa, non immaginava quello che stava per scoprire. E ci è rimasto malissimo. Sul libretto ... ilrestodelcarlino.it

Ringrazio la persona che aveva messo questo film nel gruppo, l’ho visto con piacere. In due parole si resume così: parenti serpenti. Su Prime facebook