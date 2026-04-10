Nba Europe la svolta di ReBird | Gerry Cardinale sceglie Varese

Nella prossima estate, la decisione di creare una franchigia NBA in Italia potrebbe portare a un cambiamento significativo nel panorama sportivo europeo. Un investitore americano ha scelto Varese come sede per una possibile squadra, segnando un passo importante per l’espansione della lega nel continente. Tra il 2027 e il 2028, si ipotizza che questa iniziativa possa portare alla presenza di due squadre di pallacanestro in Italia, con ripercussioni sullo scenario locale e internazionale.

Varese, 10 aprile 2026 – Milano, in un futuro prossimo, tra il 2027 e il 2028, potrebbe avere due squadre di pallacanestro. L’Olimpia, in trattativa per la cessione di una quota di minoranza a Oaktree, e. la P allacanestro Varese. Il dado non è tratto, almeno in città, mentre il panorama europeo è tutto in divenire. EuroLeague Basketball, con l’appoggio del club del Gruppo Armani, lavora per un accordo con la lega americana. La Fiba, la Fifa del basket mondiale, spinge per una lega capitanata dalla sola egemonia americana. Intanto, gli equilibri all’ombra del Duomo prendono forma. Gerry Cardinale ha scelto. Per valorizzare anche l’ area di San Francesco a San Donato Milanese, è in fase avanzata una partnership con Pallacanestro Varese, il club italiano con più Coppe dei Campioni nella sua bacheca: cinque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba Europe, la svolta di ReBird: Gerry Cardinale sceglie Varese Leggi anche: NBA Europe, Cardinale vuole acquistare l’area Malpensa Fiere? La Camera di commercio di Varese smentisce Leggi anche: Milan, Gerry Cardinale a San Siro per il derby? In agenda il nuovo stadio e Nba Europe Temi più discussi: Nba Europe, la svolta di ReBird: Gerry Cardinale sceglie Varese; Nba-Eurolega, la situazione del progetto Europa: ecco quando si parleranno; Nba Europe? C’è anche Varese; NBA Europe a Milano: RedBird vira su Varese, Oaktree tratta con l’Olimpia. Nba Europe, la svolta di ReBird: Gerry Cardinale sceglie VareseAccordo vicino: gare di campionato a Masnago, partite delle lega internazionale a San Donato in una nuova arena da 15mila posti. E Oaktree tratta per le quote dell’Armani ... ilgiorno.it Varese coinvolta per NBA Europe: offerta congiunta con RedBird (AC Milan)Nelle scorse ore il nome della Pallacanestro Varese è stato collegato al progetto NBA Europe, e in particolare ai movimenti di Gerry Cardinale, proprietario della RedBird ... pianetabasket.com NBA Europe e Varese Smentita della Camera di Commercio. Milan vuole sviluppare il progetto a San Donato e valorizzare quei terreni. L'articolo de Il Cittadino di oggi, 9 aprile 2026, conferma che la valorizzazione dell'area San Francesco a San Donato Mil x.com VARESE CEDE IL TITOLO SPORTIVO RedBird continua a valutare il possibile ingresso nel progetto NBA Europe, la lega che la NBA punta a lanciare nel continente a fine 2027. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gruppo guidato da Gerr - facebook.com facebook