Progetto Icaro | oltre tremila bambini nel Parco della Sicurezza tra giochi lezioni e Polizia Stradale
A Messina si è svolto il progetto Icaro, un'iniziativa che ha coinvolto oltre 3.000 bambini provenienti da 25 istituti comprensivi. Le giornate si sono svolte nel “Parco Mobile della Sicurezza Stradale” allestito in Piazza Duomo, dove i partecipanti hanno potuto divertirsi con giochi e partecipare a lezioni sulla sicurezza stradale. L'evento è stato promosso dalla Polizia Stradale e dall'Anas.
Messina si è trasformata in una grande aula a cielo aperto per la sicurezza stradale. Oltre 3.000 bambini e 25 istituti comprensivi hanno preso parte alle due giornate del “Parco Mobile della Sicurezza Stradale”, allestito in Piazza Duomo da Polizia Stradale e Anas nell’ambito del progetto ICARO.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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