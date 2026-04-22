Progetto Icaro | oltre tremila bambini nel Parco della Sicurezza tra giochi lezioni e Polizia Stradale

A Messina si è svolto il progetto Icaro, un'iniziativa che ha coinvolto oltre 3.000 bambini provenienti da 25 istituti comprensivi. Le giornate si sono svolte nel “Parco Mobile della Sicurezza Stradale” allestito in Piazza Duomo, dove i partecipanti hanno potuto divertirsi con giochi e partecipare a lezioni sulla sicurezza stradale. L'evento è stato promosso dalla Polizia Stradale e dall'Anas.