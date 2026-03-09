Un progetto che rafforza il legame tra sport territorio e comunità Ausonia Sogemi e Calvairate Il pallone fa squadra per i giovani

Un progetto coinvolge il calcio dilettantistico milanese con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sport, territorio e comunità. La SSD Ausonia 1931, insieme a Sogemi e Calvairate, promuove iniziative rivolte ai giovani, puntando sul valore del pallone per favorire l’inclusione e l’aggregazione. La collaborazione tra queste realtà si traduce in attività che coinvolgono atleti e cittadini della zona.

Il calcio dilettantistico milanese fa squadra per i giovani. La SSD Ausonia 1931 ha annunciato di aver firmato un protocollo di intesa biennale con Sogemi (l'ente gestore dell'Hub Agroalimentare cittadino) ed ASD Academy Calvairate 1946 per promuovere iniziative sociali, educative e sportive dedicate alle nuove generazioni. Un progetto che rafforza il legame tra sport, territorio e comunità, con l'obiettivo di offrire ai ragazzi opportunità di crescita attraverso i valori dello sport. La collaborazione prevede per la prossima stagione sportiva la presenza del logo "Foody" sulle maglie della categoria "Pulcini" (7-9 anni) e sui pannelli a bordo campo.