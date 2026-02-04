Iniziative contro la tratta a Foggia | camminata simbolica e scambio di sciarpe per sensibilizzare la comunità

Questa sera a Foggia si tiene una camminata simbolica contro la tratta di persone. Le persone si sono riunite davanti all’Istituto Figliolia, in via XXV Aprile, vicino alla sede della CGIL. L’iniziativa vuole sensibilizzare la comunità su un problema che riguarda molte vittime. La pioggia non ha fermato i partecipanti, che hanno deciso di camminare comunque, scambiandosi sciarpe e parlando di come contrastare questa piaga.

Alle 19 in punto, sotto un cielo basso e grigio che promette pioggia ma non la concede, Foggia si sveglia a passo lento, con i primi gruppi di persone che si radunano davanti all’Istituto Figliolia, in via XXV Aprile, vicino alla sede della CGIL. Non è un evento qualsiasi. È l’inizio di un percorso simbolico che, in meno di un’ora, attraverserà i cuori della città. Si chiama “sciarpata”, ma non è un gioco. È un gesto concreto, un’azione di denuncia, di solidarietà, di memoria. Il 6 febbraio 2026, Foggia celebra la Giornata Mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, un appuntamento internazionale che quest’anno ha scelto come tema centrale “La pace comincia con la dignità: un appello globale per porre fine alla tratta di persone”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Venerdì 6 febbraio Foggia si prepara a partecipare alla Giornata mondiale di preghiera contro la tratta di persone.

