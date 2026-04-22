Processo Maradona terza udienza a Buenos Aires | le accuse a Luque e le lacrime di Gianinna La ricostruzione di quanto successo

Nella terza udienza del processo a Buenos Aires, sono state discusse le accuse rivolte a un medico coinvolto nella vicenda, mentre una delle testimoni ha mostrato emozione durante l'audizione. Sono stati presentati dettagli sulla ricostruzione degli eventi e sulle testimonianze raccolte fino a quel momento. La sessione si è concentrata sulla narrazione dei fatti e sulle dichiarazioni di chi ha assistito o subito le conseguenze di quanto accaduto.

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