Infortunio Pellegrino | attaccante trasportato in ospedale dopo Udinese Parma Le sue condizioni e la ricostruzione di quanto successo

Durante la partita tra Udinese e Parma, l’attaccante del Parma ha subito un infortunio e è stato trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto durante il match e ha richiesto l’intervento dei soccorsi sul campo. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione, mentre si cercano di ricostruire i dettagli dell’accaduto. La partita è proseguita dopo l’intervento, con un risultato che ha visto la vittoria del Parma.

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