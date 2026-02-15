ATP Buenos Aires | a Cerundolo il derby contro Etcheverry Terza finale nel torneo di casa

Francisco Cerundolo ha conquistato la finale dell’ATP Buenos Aires dopo aver battuto Tomas Etcheverry in semifinale, vincendo entrambi i set con il punteggio di 6-3 e 7-5. La partita si è giocata nel suo torneo di casa, dove Cerundolo cerca di ottenere la sua terza finale nel circuito ATP in questa manifestazione. La sfida tra i due argentini ha attirato un pubblico numeroso, che ha sostenuto con entusiasmo entrambi i giocatori.

Cerundolo in Finale a Buenos Aires: Un Derby Argentino per la Consacrazione. Francisco Cerundolo si è qualificato per la finale dell’IEB + Argentina Open, torneo ATP 250 in corso a Buenos Aires, superando il connazionale Tomas Etcheverry in semifinale con un doppio 6-3, 7-5. Il tennista di El Tigre, numero 19 del mondo, tenterà di conquistare il titolo che gli era sfuggito lo scorso anno, proiettandosi verso nuove ambizioni nel circuito professionistico. La vittoria, ottenuta il 14 febbraio 2026, rappresenta un passo significativo per il tennis argentino in crescita. Una Semifinale Tattica e Intensamente Contesa.🔗 Leggi su Ameve.eu ATP Buenos Aires: Pellegrino cade subito contro Etcheverry. Passano anche Martinez e Kopriva Andrea Pellegrino non riesce a passare il primo turno dell’ATP Buenos Aires. Buenos Aires: Cerundolo guida il torneo, Berrettini e Darderi a caccia di riscatto sulla terra rossa. Il torneo di Buenos Aires si avvicina e già si fa sentire l’attenzione degli appassionati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: ATP Buenos Aires, 4 italiani al via: oggi in campo Pellegrino; Tabellone ATP Buenos Aires 2026: Darderi e Berrettini al via nello storico torneo della capitale argentina; Berrettini vince al rientro: doppio 7-5 a Coria; Sorteggiati i tabelloni degli ATP di Buenos Aires e Dallas: al via quattro italiani. ATP Buenos Aires: a Cerundolo il derby contro Etcheverry. Terza finale nel torneo di casaFrancisco Cerundolo rispetta i pronostici ed è il primo finalista dell’ IEB + Argentina Open. Il numero 19 del mondo fa suo il derby argentino, superando in due set, con il punteggio di 6-3 7-5, Tomas ... ubitennis.com Atp Buenos Aires, il programma di oggi: partite e orariRiflettori su Buenos Aires dove Luciano Darderi affronta Sebastian Baez: in palio un posto in finale. A Rotterdam spazio a Bolelli/Vavassori nella semifinale di doppio, nel Wta 1000 di Doha è il ... sport.sky.it Luciano Darderi approda in semifinale agli Argentina Open, torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Buenos Aires. #ANSA facebook Tanti auguri a @Lucianodarderi_ che compie oggi 24 anni! L'azzurro sarà impegnato in serata in semifinale all'ATP250 di Buenos Aires! x.com