Processo Maradona la figlia Gianinna accusa il medico Luque | Ci ha manipolato e scoppia in lacrime in aula

In aula si è svolta l’udienza relativa al processo su Diego Armando Maradona, durante la quale la figlia dell’ex calciatore ha accusato il medico di averla manipolata. La donna ha dichiarato che il professionista avrebbe influenzato le decisioni sulla degenza domiciliare del padre, scoppiano poi in lacrime durante la testimonianza. Le testimonianze si sono concentrate sulle modalità di cura e sulle eventuali interferenze del medico nella gestione della salute di Maradona.