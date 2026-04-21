Nel tribunale di San Isidro, a Buenos Aires, si sta svolgendo il processo sulla morte di Diego Armando Maradona. Durante l’udienza, la figlia del campione ha accusato un neurochirurgo, mentre ha pianto ascoltando alcuni messaggi vocali. La seduta si è svolta con momenti di grande tensione e forte emozione in aula.

Momenti di forte tensione nell’aula del tribunale di San Isidro, a Buenos Aires, dove è in corso il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Durante la terza udienza, la testimonianza della figlia Gianinna ha segnato uno dei passaggi più drammatici del dibattimento, riportando al centro dell’attenzione l e ultime settimane di vita dell’ex fuoriclasse argentino morto 25 novembre 2020. Gianinna Maradona è scoppiata in lacrime mentre venivano riprodotti in aula alcuni messaggi vocali del neurochirurgo Leopoldo Luque, considerato il principale imputato tra i sette accusati di omicidio. Secondo la ricostruzione della testimone, fu proprio Luque a convincere la famiglia ad accettare la degenza domiciliare dopo l’intervento chirurgico del 2 novembre 2020 per la rimozione di un ematoma subdurale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Processo Maradona, la figlia del campione Giannina accusa il neurochirurgo. Le lacrime dopo l’ascolto dei messaggi vocali

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