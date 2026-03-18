Il debutto di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami è stato rinviato. Il tennista italiano avrebbe dovuto scendere in campo nella notte italiana, ma l’incontro è stato spostato. La decisione è stata comunicata poco prima dell’orario previsto per l’inizio del suo match. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita al momento.

Matteo Berrettini avrebbe dovuto esordire al Masters 1000 di Miami nel cuore della notte italiana, ma il tennista romano non scenderà in campo per fronteggiare il francese Alexandre Muller: il confronto tra i due 29enni, rispettivamente numero 68 del mondo e numero 90 del ranking ATP, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato la giornata d’apertura del torneo sul cemento statunitense. La pioggia ha infatti costretto gli organizzatori a rinviare in continuazione l’inizio della programmazione di mercoledì 18 marzo: la sessione si doveva aprire alle ore 16.00 (le ore 11.00 locali), ma il maltempo ha obbligato a un continuo slittamento della programmazione e quando si è capito che sarebbe stato impossibile disputare regolarmente Berrettini Muller (quinto match dalle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rinviato il debutto di Matteo Berrettini a Miami: cos’è successo al Masters 1000

Articoli correlati

Novak Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Miami. Perché il serbo salta il torneo?Non ci sarà Novak Djokovic, ed è per ragioni diverse dal puro e semplice fatto compiuto un’assenza molto pesante, al Masters 1000 di Miami.

Leggi anche: Alcaraz, l'arrivo a Miami per il Masters 1000

Approfondimenti e contenuti su Matteo Berrettini

Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao FonsecaSignore e signori, a Miami è in programma una nuova giornata di incontri, anche se il condizionale resta d’obbligo. Le previsioni meteorologiche, infatti, ... oasport.it

Berrettini-Muller, primo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tvTutto quello che c'è da sapere sull'impegno inaugurale in Florida di Matteo, chiamato a difendere i quarti di finale ... corrieredellosport.it