Privacy violata | cancellati 3 milioni di foto usate dall’IA

Una piattaforma di intelligenza artificiale ha eliminato 3 milioni di fotografie provenienti da un sito di incontri online, che erano state usate per addestrare un sistema di riconoscimento facciale. La decisione è stata presa dopo che è stato evidenziato un problema legato alla privacy e all’uso non autorizzato di immagini personali. La cancellazione riguarda tutte le foto raccolte e utilizzate senza il consenso degli utenti coinvolti.

La piattaforma di intelligenza artificiale Clarifai ha provveduto alla cancellazione di 3 milioni di fotografie precedentemente ottenute da OkCupid, utilizzate per l’addestramento di un sistema di riconoscimento facciale. L’operazione di eliminazione ha coinvolto non solo i file multimediali, ma anche tutti i modelli tecnologici sviluppati sulla base di quel database specifico. Le radici di questo caso risalgono al 2014, quando la dirigenza di OkCupid, che aveva investito nella società tecnologica, chiese a Clarifai di condividere i dati a disposizione. In quell’occasione, l’applicazione di incontri mise a disposizione le immagini caricate dagli utenti, insieme a informazioni riguardanti la posizione geografica e i dati demografici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Privacy violata: cancellati 3 milioni di foto usate dall’IA Notizie correlate Poste e Postepay: maxi multa da 12 milioni per troppa privacy violataIl Garante per la protezione dei dati personali ha colpito duramente Poste Italiane SpA e Postepay SpA, infliggendo una sanzione complessiva che... Leggi anche: Google Gemini: così l’IA ‘guarda’ nella gallery delle tue foto. E la privacy?