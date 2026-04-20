Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di multare Poste Italiane SpA e Postepay SpA con una sanzione totale superiore ai 12 milioni di euro. La decisione arriva dopo verifiche riguardanti presunte violazioni della privacy degli utenti. Le autorità hanno accertato che le aziende non avrebbero rispettato le norme sulla protezione dei dati personali. La vicenda riguarda il trattamento delle informazioni dei clienti e l’uso delle piattaforme di pagamento elettronico.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha colpito duramente Poste Italiane SpA e Postepay SpA, infliggendo una sanzione complessiva che supera i 12 milioni di euro. La decisione dell’Autorità scatta a seguito di un’indagine nata da una serie di segnalazioni e reclami giunti a partire da aprile 2024, riguardanti le modalità con cui le applicazioni BancoPosta e Postepay gestivano le informazioni private degli utenti. Le falle nel monitoraggio digitale tra sicurezza e privacy. Al centro della controversia si trova il meccanismo operativo delle applicazioni mobili legate ai servizi postali. Secondo quanto emerso dall’istruttoria, l’accesso ai servizi digitali era subordinato al rilascio di un’autorizzazione che permetteva alle società di monitorare diversi dati contenuti nei dispositivi cellulari degli utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poste e Postepay: maxi multa da 12 milioni per troppa privacy violata

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