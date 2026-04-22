Prima della partita tra Juventus e Atalanta allo stadio Allianz di Torino, si sono tenuti i consueti momenti di prepartita. La scena ha visto protagonisti i calciatori sul campo e i tifosi nelle tribune, con il fischio di inizio previsto per le 20:45. La partita si inserisce in un fine settimana ricco di incontri di Serie A, mentre il nuovo presidente della FIGC sta ascoltando le richieste dei club per sviluppare il calcio italiano.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La palla della Serie A italiana è stata immortalata prima della partita tra Juventus e Atalanta, disputata allo stadio Allianz di Torino il 10 marzo 2024. (Foto di MARCO BERTORELLO AFP via Getty Images) Il lunedì scorso, i club della Lega Serie A hanno incontrato Giovanni Malagò, candidato alla Presidenza della FIGC, per discutere le priorità che dovranno guidare il futuro del calcio italiano. Questo incontro è stato cruciale per delineare cinque aree chiave che richiedono attenzione e sviluppo. Malagò, ex Presidente del CONI, è stato scelto dai club di Serie A come candidato per le prossime elezioni FIGC, e la prima riunione tra le parti si è svolta di recente.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Priorità dei club di Serie A per il nuovo Presidente della FIGC: 5 richieste fondamentali.

Notizie correlate

Leggi anche: Nuovo presidente della Figc, è Malagò il candidato della Lega di Serie A

Malagò, 18 club di serie A favorevoli a candidarlo come presidente FigcSono al momento 18 i club di Serie A favorevoli alla candidatura di Giovanni Malagò a presidente della Figc, per succedere a Gabriele Gravina dopo le...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Elezioni Figc, Malagò: Non ho ancora deciso per candidatura. Priorità? Calcio metta da parte personalismi; Malagò e i club di A, oggi il vertice. Poi via agli incontri; Riforma dei campionati urgente: mezza Serie A senza obiettivi a un mese dalla fine; Malagò e la FIGC, il nodo candidatura entro il 13 maggio: Mi hanno già fatto 6-7 nomi per il ct.

Chiara Carloni eletta presidente di Fraglia Vela Riva, è la prima donna a ricoprire la carica in 100 anni di storia: Orgoglio ed entusiasmo, priorità ai giovaniRIVA DEL GARDA. Chiara Carloni è la nuova presidente del club Fraglia Vela Riva: si tratta della prima donna a ricoprire la carica in quasi un secolo di storia del sodalizio rivano. Nella giornata si ... ildolomiti.it

FIGC, le tre priorità di Malagò per rilanciare il calcio italiano: l’anticipazione sul programma del candidato alla presidenza federaleFIGC, le tre priorità di Malagò per rilanciare il calcio italiano: l'anticipazione sul programma del candidato alla presidenza federale ... calcionews24.com

Il cordoglio del presidente della Regione e di mons. Maniago: «Comunità ferita, le nostre preghiere alla piccola sopravvissuta, che lotta per la vita» - facebook.com facebook

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un messaggio di solidarietà nel quale esprime indignazione per le volgari parole del conduttore russo Vladimir Solovyov x.com