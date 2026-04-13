Durante l'Assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano, la Lega Serie A ha annunciato la propria candidatura per la presidenza della Federcalcio, scegliendo Giovanni Malagò come rappresentante. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso dell'incontro, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle principali squadre. La nomina di Malagò rappresenta un passaggio importante nell'ambito delle elezioni future per il massimo organismo calcistico nazionale.

Milano, 13 aprile 2026 – La Lega Serie A ha scelto. È Giovanni Malagò il candidato alla presidenza della Federcalcio espresso dalla massima serie durante l'Assemblea di Lega di oggi a Milano. Malagò sarà dunque il candidato scelto dei club della massima serie per il dopo Gabriele Gravina dimessosi nella scorse settimane dopo l’ennesimo flop della Nazionale che, per la terza volta consecutiva, non parteciperà alla fase finale dei Mondiali di Calcio che si svolgeranno quest’anno in Usa e Messico. Un compito estremamente delicato. Il prossimo presidente della Figc sarà infatti chiamato, oltre a risollevare le sorti della Nazionale, anche a...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuovo presidente della Figc, è Malagò il candidato della Lega di Serie A

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