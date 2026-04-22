Martedì 21 aprile si è celebrato il centenario della Regina Elisabetta, con eventi ufficiali a Londra come parate e l’apertura di giardini commemorativi. Nel frattempo, il Principe Harry ha reso omaggio alla nonna con un gesto privato, tenuto lontano dai riflettori e dal protocollo tradizionale di Buckingham Palace. La giornata ha visto quindi manifestazioni pubbliche e un gesto personale da parte del duca.

La Regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni, martedì 21 aprile. E, mentre Londra si è vestita a festa con parate ufficiali e l’inaugurazione di giardini commemorativi, il Principe Harry ha onorato la nonna lontano dai riflettori e dal protocollo rigido di Buckingham Palace. Nonostante la distanza geografica (e non solo), Harry ha reso alla Regina un omaggio silenzioso e profondamente personale, dimostrando che quel legame con “Lilibet” non si è mai davvero spezzato. L’omaggio segreto di Harry per la nonna. Mentre Re Carlo e il Principe William guidavano le celebrazioni ufficiali per il centenario della Regina Elisabetta a Londra, Harry ha agito nell’ombra.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Principe Harry, il gesto segreto per il centenario della Regina Elisabetta

Notizie correlate

L’omaggio segreto di Harry a Elisabetta per il suo centenario dalla nascita: i fiori sulla tomba della nonnaIl principe Harry ha inviato dei fiori al luogo di sepoltura della Regina Elisabetta in onore del suo centenario della nascita.

Re Carlo, svelati i piani per il centenario della Regina ElisabettaLa Famiglia Reale britannica si sta preparando per commemorare al meglio il centenario della nascita della defunta Regina Elisabetta.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meghan nella bufera: il look di lusso durante un evento benefico per senzatetto, quanto costano i gioielli della duchessa; Taylor Swift e Travis Kelce impongono una regola inaspettata per il loro matrimonio.; Meghan Markle e il Principe Harry tornano in Australia: la prima tappa è un tributo a Lady Diana; Harry e Meghan ignorati in spiaggia | il gesto che scuote il web.

Meghan Markle e il Principe Harry tornano in Australia: la prima tappa è un tributo a Lady DianaMeghan Markle e il Principe Harry tornano in Australia dopo anni: viaggio low profile, eventi esclusivi e il legame con Lady Diana. rumors.it

Il Principe Harry definito infelice: Meghan Markle controllava tutto, la verità dietro il matrimonioHarry era infelice nel suo matrimonio con Meghan Markle, secondo le rivelazioni di un nuovo libro sulla famiglia reale ... rumors.it

Il dolce ritorno a casa di Meghan e Harry con una sorpresa speciale Dopo il viaggio in Australia, Meghan Markle e il Principe Harry sono tornati nella loro casa in California. Ad attenderli c’era una sorpresa davvero tenera: un grande striscione con scritto “ - facebook.com facebook

Meghan Markle, nel terzo giorno del viaggio in Australia con il principe Harry, ha parlato a Batyr partendo proprio dalla sua esperienza diretta x.com