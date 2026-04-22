Primo Maggio al parco delle Terme di Lesignano | arrivano i Meganoidi

Associazione Pro Terme APS, con il patrocinio del Comune di Lesignano de' Bagni e la collaborazione di Circolo "La Ruota" Lesignano de' Bagni, CIAC Parma e A.N.P.I. Parma, organizza “TERMEROCK1MAGGIO26”, la Festa dei Lavoratori che porterà cibo, birra e tanta musica nella cornice del Parco delle.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Una raccolta di contenuti

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