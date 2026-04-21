Elettra Lamborghini a Belve | Sono maritosessuale non mi interessano i maschi con la tartaruga | VIDEO

La cantante è tornata a partecipare al programma televisivo dopo un’assenza di circa un anno. Durante l’intervista, ha commentato il suo orientamento sentimentale, affermando di essere “maritosessuale” e di non essere interessata ai uomini con addome scolpito. La puntata, trasmessa martedì sera su Rai 2, ha visto la presenza dell’artista come ospite, dopo la sua precedente partecipazione nel 2022 che non aveva ottenuto l’approvazione del pubblico.

Elettra Lamborghini torna a Belve dopo la mancata liberatorio del 2022: la cantante, infatti, è tra le ospiti di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 21 aprile. L’interprete, tra le protagoniste di Canzonissima, ha ripercorso la sua vita e la sua carriera attraverso le domande della conduttrice. “Anni fa ha detto di essere bisessuale, una fase passata?” ha ricordato Fagnani a Lamborghini con la cantante che ha risposto: “Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo ’sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi. ma manco se mi pagassero”.🔗 Leggi su Tpi.it

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