La scuola media dei Salesiani di Sesto San Giovanni ha annunciato la prima edizione della Don Bosco Cup, una competizione tra studenti di otto Comuni diversi. La gara mira a promuovere la socialità e l’integrazione tra i giovani del territorio. Partecipano studenti di città come Cinisello Balsamo, Bresso e Monza, che si sfideranno in varie discipline sportive. La manifestazione si terrà nel fine settimana in un campo all’aperto, con l’obiettivo di unire divertimento e valori condivisi.

Nasce la "Don Bosco Cup": sport, valori e integrazione tra i giovani del territorio. La scuola media dei Salesiani di Sesto annuncia la prima edizione del nuovo evento interscolastico, che coinvolgerà alunni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Monza, San Donato Milanese e Milano. L’iniziativa inizierà il 28 febbraio, mentre le finali sono in programma per il 30 aprile. L’obiettivo è "promuovere lo sport come strumento educativo, valorizzando il fair play, l’integrazione e la socialità tra i giovani, in piena sintonia con lo spirito e i valori di Don Bosco - spiegano dal plesso di viale Matteotti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Don Bosco Cup, prima edizione. Sfida tra le scuole di 8 Comuni. In palio socialità e integrazione

