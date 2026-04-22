L'azienda Karex, principale produttrice di preservativi, ha annunciato un aumento dei prezzi fino al 30% a causa delle conseguenze della guerra in Iran. Questa decisione si traduce in un incremento dei costi per i distributori e i rivenditori, influenzando il mercato globale dei profilattici. La notizia arriva in un momento in cui la domanda di preservativi rimane elevata in diverse regioni.

La guerra in Iran ha effetti anche sui prezzi dei preservativi: l’azienda Karex, il più grande produttore mondiale di profilattici, che fornisce marchi come Durex e Trojan, ha infatti annunciato un aumento dei prezzi fino al 30%, anche su guanti in gomma, gel lubrificanti e cateteri, per via delle ripercussioni sulla catena di approvvigionamento, causati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. I problemi “che stiamo affrontando con la guerra in Medio Oriente sono arrivati in maniera piuttosto improvvisa e non abbiamo molto tempo per adeguarci” ha dichiarato al Financial Times Goh Miah Kiat, amministratore delegato della società. “I prezzi di alcune delle nostre materie prime stanno aumentando piuttosto rapidamente e non abbiamo altra scelta che trasferire parte dei costi sui nostri clienti”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Preservativi più costosi a causa della guerra in Iran: la Karex annuncia rincari fino al 30%

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