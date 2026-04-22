Il mercato dei bomber si rivela complicato per le squadre di Serie A. I due attaccanti di punta sono stati acquistati a cifre elevate, ma i loro risultati sul campo sono stati deludenti. Le società sono alle prese con un rendimento inferiore alle aspettative e con il peso degli investimenti fatti. La questione si inserisce in un quadro di scelte difficili e di valutazioni da parte delle dirigenze.

Tanti soldi, pochi gol. Milan e Juventus sono accomunati da un problema chiamato centravanti. Lasciamo perdere Leao e Pulisic, ali obbligate al ruolo di punta dal 3-5-2 di Massimiliano Allegri, oppure Yildiz e Boga, che con Luciano Spalletti sono stati impiegati pure da falso nove, e Milik, tornato in campo per una manciata di minuti dopo quasi due anni di assenza. Parliamo solamente di chi centravanti lo è di natura (Gimenez, Füllkrug, Vlahovic) o di chi all’arrivo in Italia è stato presentato come tale (Nkunku, David, Openda). Affari costati milioni, ma dalla resa quantomeno discutibile. Sommando i gol nel 2025-26 di Gimenez, Füllkrug e Nkunku a malapena si arriva a quota otto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzo alto, resa bassa... Quanto sono costati i gol di Openda e Nkunku

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