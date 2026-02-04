Cinque cerchi tanti soldi | quanto sono costati i Giochi di Milano Cortina

Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono costate più di quanto previsto. I lavori sono in ritardo e il budget è stato superato più volte. Ora si cercano i numeri veri per capire quanto ha inciso questa manifestazione sui conti pubblici e sul territorio.

Le Olimpiadi stanno arrivando. Tra la solita rincorsa ai cantieri e le polemiche sulla presenza della famigerata Ice al seguito della delegazione statunitense, sta per suonare il gong: venerdì, a San Siro, si terrà la cerimonia d’inaugurazione. Milano Cortina sarà un successo? Lo scopriremo solo vivendo. Quello che sappiamo, per ora, è quanto sono costate. Nel 2019, al tempo della candidatura italiana, le spese stimate ammontavano a 1,4 miliardi di euro. Adesso le ultime proiezioni fissano l’asticella tra 5,7 e 5,9 miliardi. Un balzo enorme. Un balzo che è una costante dei Giochi: tra le promesse e la realtà c’è di mezzo il mare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

