Grottolella installato il primo defibrillatore pubblico | il progetto Comunità Cardioprotetta prende vita

A Grottolella è stato installato il primo defibrillatore pubblico in Piazza Municipio, domenica 1° marzo. Il progetto “Comunità Cardioprotetta” si è concretizzato con questa installazione, che rappresenta un intervento importante per il paese. La presenza di questo dispositivo mira a migliorare la risposta in caso di emergenze cardiache e coinvolge direttamente la comunità locale.

GROTTOLELLA — Domenica 1° marzo, in Piazza Municipio, è stato installato il primo defibrillatore pubblico del paese. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale e rientra nel progetto "Grottolella Comunità Cardioprotetta", programma che prevede la progressiva collocazione di altri.