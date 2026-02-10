Terrore in centro | pretende i soldi del parcheggio e tenta di scippare una donna

Un uomo ha tentato di scippare una donna nel centro di Lecce. Prima ha insistito per farsi dare i soldi del parcheggio, poi, di fronte al rifiuto, ha iniziato a minacciare e a spingere la donna. La scena si è svolta in pochi attimi, creando il panico tra i passanti. Alcuni hanno chiamato subito le forze dell’ordine, che sono arrivate in breve tempo. L’uomo è stato fermato e portato in questura.

LECCE – Non si è limitato a chiedere con insistenza il pagamento per un parcheggio pubblico, ma è passato rapidamente dalle minacce all'aggressione fisica. Nella serata dell'8 febbraio, gli agenti delle volanti di polizia hanno arrestato un cittadino marocchino di 49 anni, protagonista di un.

