Presunto danno erariale per le casse del Ruggi Polichetti Udc | Sulla posizione dell' ex manager D' Amato serviva trasparenza

Un'indagine della Corte dei Conti della Campania e della Guardia di Finanza di Napoli ha coinvolto un ex manager sanitario in relazione a un possibile danno erariale. Tra le persone contestate, figura anche Vincenzo D'Amato, uno dei quattro ex dirigenti sanitari campani accusati di aver percepito uno stipendio dirigenziale senza averne diritto. La questione riguarda l'operato di alcuni manager e le eventuali irregolarità nei pagamenti.

Nell’indagine della Corte dei Conti della Campania e della Guardia di Finanza di Napoli, sarebbe coinvolto anche Vincenzo D'Amato, tra i quattro ex manager sanitari campani destinatari di contestazioni per presunto danno erariale legato alla percezione dello stipendio dirigenziale nonostante il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sanità, presunto danno erariale, c’è anche l’ex manager Moscati PizzutiTempo di lettura: 2 minutiUn presunto danno erariale di circa 880mila euro è stato contestato a quattro ex direttori generali della sanità campana. Rissa all’ospedale di Salerno, Polichetti (Udc): “Si dimettano i vertici del ‘Ruggi’. situazione inaccettabile”Tempo di lettura: 2 minuti «Un episodio grave, che dimostra quanto la tensione all’interno del Pronto soccorso del Ruggi abbia ormai superato ogni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Urbanistica, il nodo danno erariale per le ParkTower di Crescenzago. Somma dimezzata: 175mila euro; Case popolari di Balvano, assolti sindaco e ufficio tecnico; Pili, il tribunale boccia l'ingiunzione da quasi tre milioni avanzata da Vanin; Rapporto di servizio: la giurisdizione contabile. Danno erariale da oltre 880mila euro: inviti a dedurre per quattro ex direttori generali della sanità campanaUn presunto danno erariale pari a 880.988 euro è al centro di un'indagine che coinvolge quattro ex direttori generali di Aziende Sanitarie campane. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziar ... ilvescovado.it Napoli, stipendi percepiti dopo la pensione: danno erariale da oltre 880mila euro a 4 ex direttori generaliNapoli - Un presunto danno erariale superiore agli 880mila euro è stato contestato a quattro ex direttori generali di aziende sanitarie della Campania. cronachedellacampania.it Il Tribunale del lavoro di Venezia dichiara illegittimo il licenziamento di Paolo Michielotto, dipendente del magazzino Metro di Marghera che si tolse la vita nell’agosto 2024 dopo il provvedimento legato a un presunto danno di 280 euro. La causa portata avant - facebook.com facebook