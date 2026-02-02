In Cina si discute su come usare missili economici per conquistare Taiwan. La strategia punta su munizioni a basso prezzo, pensate per sostenere guerre lunghe e intense. Le autorità cinesi vogliono aumentare la loro capacità militare senza spendere troppo, in vista di un possibile conflitto su Taiwan. La questione è al centro di un dibattito tra gli esperti, mentre le tensioni nella regione aumentano.

In Cina è in corso un dibattito sull’adozione di munizioni guidate a basso costo pensate per sostenere guerre lunghe e ad alta intensità come un eventuale conflitto su Taiwan. Un’analisi pubblicata sulla rivista militare cinese Ordnance Science and Technology parte da una lezione osservata negli Stati Uniti: usare armi estremamente costose contro minacce economiche è finanziariamente insostenibile. Nel Mar Rosso, ad esempio, Washington ha speso oltre 2,5 milioni di dollari per intercettare singoli droni Houthi che ne costavano poche migliaia, arrivando a un conto complessivo vicino al miliardo di dollari in un solo anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili low cost per conquistare Taiwan: come funziona la strategia cinese

Approfondimenti su Missili LowCost

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Missili LowCost

Argomenti discussi: Missili low cost per conquistare Taiwan: come funziona la strategia cinese; Un Game Changer nel Pacifico: ecco cosa può fare il missile cinese PL-17; Eni accelera in Libia: nuovo gas dal giacimento Bahr Essalam per l’Italia entro marzo 2026.

Missili low cost per conquistare Taiwan: come funziona la strategia cineseLa Cina punta su missili a basso costo e produzione di massa per sostenere una guerra di attrito e garantire la pressione militare necessaria a conquistare Taiwan ... ilgiornale.it

Missili low cost per una guerra prolungata: la mossa Usa che spaventa la CinaPuntare su missili a basso costo per rimpolpare gli arsenali svuotati dalle esigenze in alcune aree critiche del pianeta – dal Medio Oriente all'Ucraina passando attraverso l'Asia-Pacifico – e avere ... ilgiornale.it

Il Dipartimento di Stato di Washington ha approvato una possibile vendita militare estera (FMS) a favore del Regno dell’Arabia Saudita di missili PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement e relative attrezzature per un costo stimato di 9... x.com

È il primo missile sviluppato da Israele ad essere stato specificamente disegnato e costruito per intercettare e distruggere missili balistici su scala nazionale - facebook.com facebook