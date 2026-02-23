Negati i funerali in chiesa al boss Mimmo Belfiore Don Ciotti | Non mettiamo un uomo di sangue sull’altare dei santi

Il questore di Torino ha vietato i funerali in chiesa e il corteo funebre di Domenico Belfiore, colpevole di aver ordinato l’omicidio del magistrato Bruno Caccia. La decisione si basa sulla presenza di un boss della ‘ndrangheta, conosciuto per le sue attività criminali e condannato in via definitiva. Don Ciotti commenta che non si può mettere un uomo di sangue sull’altare dei santi. La famiglia Belfiore si prepara a celebrare i funerali in modo privato.

Torino, 23 febbraio 2026 – I funerali di Domenico Belfiore non si faranno. Almeno non in chiesa. Lo ha deciso il questore di Torino, Massimo Gambino, che ha vietato anche il corteo funebre a Chivasso per il boss della ‘ ndrangheta, condannato in via definitiva come mandante dell’omicidio di Bruno Caccia, il magistrato ucciso a Torino il 26 giugno del 1983. Le esequie pubbliche, fissate per domani alle 15 nella parrocchia Madonna del Loreto di Chivasso, avevano suscitato polemiche. “Pregare per un defunto è un atto di carità che non si nega a nessuno perché la misericordia di Dio è più grande dei nostri peccati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Paola Caccia, giusto vietare celebrazioni pubbliche per Domenico Belfiore. Figlia pm ucciso da 'ndrangheta: "Chiuso uno spiraglio per la verità"

