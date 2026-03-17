Pesaro critiche al veleno per il ristorante etnico Bangkok Il titolare Rondina va dalla polizia postale | Adesso basta denuncio gli hater

Il ristorante thai Bangkok di Pesaro, situato sul Lungofoglia, è stato oggetto di critiche online provenienti da alcuni utenti anonimi. Questi commenti negativi sono stati pubblicati sul sito del locale e hanno suscitato preoccupazione nel titolare, che ha deciso di rivolgersi alla polizia postale. Il proprietario ha dichiarato di voler denunciare gli autori di queste opinioni dannose.

PESARO Il ristorante thai Bangkok, sul Lungofoglia, finisce nel mirino degli hater, con qualche “dispettoso” utente che, giocando sull’anonimato, ha riempito il sito del locale di recensioni al veleno e di insulti, prendendosela con la cucina e con le condizioni igieniche del luogo. Tanto da fare sbottare il titolare Marco Rondina che ha presentato denuncia alla Polizia postale: «Ho voluto mandare un segnale per tutti noi ristoratori, dobbiamo tutelarci da questo tipo di attacchi. È inaccettabile che la nostra categoria, già particolarmente vessata dal Covid e da tante spese che dobbiamo sostenere, possa essere presa di mira da qualcuno che forse non ha idea dei sacrifici che facciamo, tutti noi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesaro, critiche al veleno per il ristorante etnico Bangkok. Il titolare Rondina va dalla polizia postale: «Adesso basta, denuncio gli hater» Articoli correlati Cena di pesce al ristorante con gli amici, poi scappa senza pagare. Ma il titolare non ci staPrima la cena a base di pesce al ristorante in riva al mare, poi la fuga senza saldare il conto. Leggi anche: Il ristorante dove gli chef sono gli studenti adesso diventa (anche) d'asporto Tutti gli aggiornamenti su Pesaro critiche al veleno per il... Discussioni sull' argomento Pesaro, critiche al veleno per il ristorante etnico Bangkok. Il titolare Rondina va dalla polizia postale: Adesso basta, denuncio gli...; Cimiteri, il centrale di Pesaro splende ma soffrono quelli periferici. A Pozzo è invaso dai rami. Il Comune che fa?; Pesaro, Aspes al lavoro sui viali Picciola e Pagano: dopo i tagli, piantati 47 nuovi alberi. Interventi previsti entro oggi ma...; In 9mila per la festa dei 100 Giorni alla Maturità, un successo targato Pesaro. Esulta il giovanissimo organizzatore Rubino: Bilancio... Pesaro, critiche al veleno per il ristorante etnico Bangkok. Il titolare Rondina va dalla polizia postale: «Adesso basta, denuncio gli hater»PESARO Il ristorante thai Bangkok, sul Lungofoglia, finisce nel mirino degli hater, con qualche dispettoso utente che, ... msn.com Radio Maria. . LIVEParrocchia Cristo Re - Pesaro (Pesaro e Urbino) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook Chi è Francesco, il nuovo vincitore de La Ruota della Fortuna: quanto ha vinto il dottorando di Pesaro x.com