Giovane di FdI preso a schiaffi da un collega di partito è la seconda volta | Adesso basta denuncio

Un giovane esponente di un partito politico è stato colpito con uno schiaffo da un collega di partito. Questa è la seconda volta che si verifica un episodio simile, secondo quanto riferito. La vittima ha annunciato che procederà con una denuncia. Il fatto riguarda Filippo Mosticone, coordinatore locale di FdI, e l’aggressore è identificato come un assistente di un eurodeputato del medesimo schieramento politico.

Filippo Mosticone, coordinatore di FdI a Sora (Frosinone), ha denunciato un'aggressione da parte Massimiliano Bruni, assistente dell'eurodeputato meloniano Nicola Procaccini. Sarebbe successo durante il congresso provinciale di Gioventù nazionale. Mosticone era stato vittima di un'altra aggressione, sempre da parte di un collega di partito, nel 2024: "Ho deciso di denunciare, per due volte in passato ho preferito soprassedere", ha detto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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