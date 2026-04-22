Presidenza Federcoop è duello aperto | la sfida è tra Simoni e Dalpalù

Il 12 giugno 2026 si terranno le elezioni per il nuovo presidente della Federazione Trentina della Cooperazione. Attualmente, il processo elettorale vede due candidati in corsa: uno sostenuto dalla presidenza uscente e l’altro da un gruppo di membri della stessa federazione. La scelta del nuovo leader avverrà attraverso il voto dei rappresentanti associati, che si riuniranno per decidere chi guiderà l’organizzazione nei prossimi anni.

Si terranno il 12 giugno 2026 le elezioni del nuovo presidente della Federazione Trentina della Cooperazione. Lunedì scorso, 20 aprile 2026, si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature ed ora è ufficialmente aperta la sfida tra i due aspiranti alla presidenza: Roberto Simoni.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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