Federcoop ancora senza candidato presidente Simoni | Pronto al terzo mandato

Federcoop non ha ancora scelto un candidato per la presidenza. In queste settimane si è svolto un confronto tra i membri del Consiglio e altri soggetti esterni, riguardante il futuro dell’organizzazione. Durante un intervento, un rappresentante ha dichiarato di essere disponibile a candidarsi per un terzo mandato. Le discussioni si concentrano sulla necessità di responsabilità, chiarezza e visione per il percorso futuro della Federazione.