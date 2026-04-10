Federcoop ancora senza candidato presidente Simoni | Pronto al terzo mandato
Federcoop non ha ancora scelto un candidato per la presidenza. In queste settimane si è svolto un confronto tra i membri del Consiglio e altri soggetti esterni, riguardante il futuro dell’organizzazione. Durante un intervento, un rappresentante ha dichiarato di essere disponibile a candidarsi per un terzo mandato. Le discussioni si concentrano sulla necessità di responsabilità, chiarezza e visione per il percorso futuro della Federazione.
"Il confronto che si è sviluppato in queste settimane sul futuro della Federazione, dentro e fuori il Consiglio, evidenzia una fase che richiede responsabilità, chiarezza e visione. Non essendosi realizzate le condizioni per una candidatura unitaria, si è aperta una riflessione più ampia con il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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