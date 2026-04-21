La corsa alla presidenza della Federazione Trentina della Cooperazione si decide tra due candidati, Roberto Simoni e Renato Dalpalù, dopo la scadenza dei termini per le presentazioni, avvenuta lunedì 20 aprile. Ora si attende un confronto diretto tra i due, che si sfideranno per il ruolo di guida dell’organizzazione. La scelta del nuovo presidente rappresenta un momento importante per il futuro della cooperazione nel territorio.

La guida della Federazione Trentina della Cooperazione si giocherà su due nomi: Simoni e Dalpalù. I termini per presentare le candidature alla presidenza sono decaduti lunedì 20 aprile, lasciando campo aperto a un confronto diretto tra Roberto Simoni e Renato Dalpalù. Il voto definitivo è fissato per venerdì 12 giugno presso la Sala inCooperazione di via Segantini, a Trento, occasione in cui l’Assemblea elettiva provvederà anche al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Le regole del gioco e il calendario elettorale. Il percorso verso il nuovo vertice segue le procedure rigide stabilite dall’articolo 32 dello Statuto. Per essere validi, i...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federcoop, sfida decisiva: Simoni e Dalpalù per il futuro trentino

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